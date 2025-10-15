PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1937 - Polizei stoppt Rollerfahrer

Augsburg (ots)

Wittislingen - Am Dienstag (14.10.2025) waren zwei Jugendliche mit einem schwarzen Roller auf der Staatsstraße 2032 von Dillingen in Richtung Wittislingen unterwegs. Nachdem an dem Roller kein Kennzeichen angebracht war und die beiden jungen Männer keinen Helm trugen, sollte das Fahrzeug durch eine Polizeistreife der Verkehrspolizei Donauwörth kontrolliert werden. Der bislang unbekannte Rollerfahrer versuchte sich der Kontrolle zu entziehen und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit.

Im Rahmen der Fahndung stoppten Einsatzkräfte den Rollerfahrer in Zöschlingsweiler im Bereich der Bushaltestelle Schabringer Straße / Mödinger Straße kurzzeitig bis zum Stillstand. Der 16-jährige Mitfahrer des bislang unbekannten Rollerfahrer flüchtete daraufhin zu Fuß. Wenig später stoppten ihn Polizeibeamte im Nahbereich. Hier verweigerte der 16-Jährige zunächst die Angabe seiner Personalien. Der bislang unbekannte Rollerfahrer flüchtete über den Gehweg sowie die Mathias-Sieber-Straße in unbekannte Richtung. Der bislang unbekannte Rollerfahrer wurde wie folgt beschrieben: Männlich, 15-18 Jahre, fuhr einen schwarzen Roller Die Polizei ermittelt nun wegen einer Ordnungswidrigkeit gegen den 16-Jährigen und bittet um Zeugenhinweise zu dem Fahrer des Rollers. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/402115-22 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 15:36

    POL Schwaben Nord: 1936 - Kripo ermittelt nach versuchtem Raub

    Augsburg (ots) - Syrgenstein - Am Montag (13.10.2025) wollte offenbar ein bislang Unbekannter eine Tasche auf einem Supermarktparkplatz entwenden. Gegen 19.00 Uhr räumte ein 54-Jähriger Einkäufe in sein Auto. Ein bislang Unbekannter versuchte dabei, an dessen Umhängetasche zu gelangen. Der Mann wehrte sich und fuhr anschließend mit seinem Auto davon. Eine Beschreibung zum Täter und dessen Fahrzeug gibt es derzeit ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 15:35

    POL Schwaben Nord: 1935 - Polizei ermittelt nach Einbruch

    Augsburg (ots) - Königsbrunn - Im Zeitraum von Sonntag (12.10.2025), 13.00 Uhr bis Dienstag (14.10.2025), 14.30 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Donauwörther Straße ein. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 15:35

    POL Schwaben Nord: 1934 - Mehrere Verletzte nach Unfall

    Augsburg (ots) - Bundesstraße B17/ AS Königsbrunn Süd/ FR Norden - Am Dienstag (14.10.2025) ereignete sich auf der B17 ein Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Drei Personen wurden dabei mindestens leicht verletzt. Gegen 17.40 Uhr war ein 20-Jähriger (deutsche STA) mit seinem Auto auf der linken Spur unterwegs. Als das vorausfahrende Auto einer 61-Jährigen (deutsche STA) verkehrsbedingt abbremsen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren