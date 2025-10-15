POL Schwaben Nord: 1937 - Polizei stoppt Rollerfahrer

Polizeipräsidium Schwaben Nord

Wittislingen - Am Dienstag (14.10.2025) waren zwei Jugendliche mit einem schwarzen Roller auf der Staatsstraße 2032 von Dillingen in Richtung Wittislingen unterwegs. Nachdem an dem Roller kein Kennzeichen angebracht war und die beiden jungen Männer keinen Helm trugen, sollte das Fahrzeug durch eine Polizeistreife der Verkehrspolizei Donauwörth kontrolliert werden. Der bislang unbekannte Rollerfahrer versuchte sich der Kontrolle zu entziehen und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit.

Im Rahmen der Fahndung stoppten Einsatzkräfte den Rollerfahrer in Zöschlingsweiler im Bereich der Bushaltestelle Schabringer Straße / Mödinger Straße kurzzeitig bis zum Stillstand. Der 16-jährige Mitfahrer des bislang unbekannten Rollerfahrer flüchtete daraufhin zu Fuß. Wenig später stoppten ihn Polizeibeamte im Nahbereich. Hier verweigerte der 16-Jährige zunächst die Angabe seiner Personalien. Der bislang unbekannte Rollerfahrer flüchtete über den Gehweg sowie die Mathias-Sieber-Straße in unbekannte Richtung. Der bislang unbekannte Rollerfahrer wurde wie folgt beschrieben: Männlich, 15-18 Jahre, fuhr einen schwarzen Roller Die Polizei ermittelt nun wegen einer Ordnungswidrigkeit gegen den 16-Jährigen und bittet um Zeugenhinweise zu dem Fahrer des Rollers. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/402115-22 entgegen.

