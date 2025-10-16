Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1939 - Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Mittwoch (15.10.2025) kam es nach derzeitigen Erkenntnissen zu einem Fahrraddiebstahl in der Hochzoller Straße. Gegen 09.50 Uhr beobachtete ein Passant eine bislang unbekannte Person, die offenbar ein graues Cube-Rad entwendete und mit dem Rad davonfuhr. Anschließend informierte er die Polizei. Die bislang unbekannte Person wurde wie folgt beschrieben: Ca. 25 Jahre, weiße Cap, graue Jacke Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell