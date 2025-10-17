PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1945 - Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (16.10.2025) verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung am Anna-Krölin-Platz. In der Zeit von 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr drangen die Täter offenbar gewaltsam in die Wohnung ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Der Beuteschaden wird derzeit ermittelt. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren