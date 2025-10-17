Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1945 - Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (16.10.2025) verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung am Anna-Krölin-Platz. In der Zeit von 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr drangen die Täter offenbar gewaltsam in die Wohnung ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Der Beuteschaden wird derzeit ermittelt. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

