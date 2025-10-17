PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1947 - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Firnhaberau - Am Donnerstag (16.10.2025) stürzte ein 63-jähriger Radfahrer im Stefan-Höpfinger-Weg, als ihm ein Hund vor das Fahrrad lief. Gegen 09.00 Uhr war der Radfahrer in einer dortigen Parkanlage unterwegs. Eine 47-Jährige war ebenfalls mit ihren drei Hunden im Park. Einer der Hunde lief vor das Fahrrad des 63-Jährigen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß und der 63-Jährige stürzte. Der 63-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 47-jährige Hundehalterin. Alle Beteiligten besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

