Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl

Kirchen (ots)

Im Zeitraum vom 07.06.2025 bis zum 09.06.2025 wurde in Kirchen-Wingendorf am dortigen Vereinsheim des Hundevereins ein am Gebäude befindlicher Schlüsselkasten abgerissen und entwendet. Hinweise an die Polizei Betzdorf, 02741-9260.

