Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1949 - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Donnerstag (16.10.2025) verursachte ein 64-jähriger Radfahrer offenbar alkoholisiert einen Verkehrsunfall in der Bürgermeister-Bohl-Straße. Gegen 22.30 Uhr stieß der 64-Jährige mit seinem E-Bike gegen einen geparkten Mercedes. Hierbei stürzte der 64-Jährige und verletzte sich leicht. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 64-Jährige offenbar alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 64-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs - infolge Alkohol gegen den 64-Jährigen. Der 64-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

