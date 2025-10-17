Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1950 - Polizei ermittelt nach Widerstand

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Donnerstag (16.10.2025) leistete ein 31-Jähriger bei einer Verkehrskontrolle Widerstand. Hierbei wurden zwei Beamte leicht verletzt. Gegen 23.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Während der Verkehrskontrolle berührte ein Polizeibeamter offenbar das Auto. Das verärgerte den 31-Jährigen derart, dass dieser aus seinem Auto ausstieg und den Beamten körperlich anging. Im weiteren Verlauf mussten die Polizeibeamten den Mann fesseln. Dabei leistete der 31-Jährige Widerstand und beleidigte die Beamten. Zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt Die Einsatzkräfte veranlassten eine Blutentnahme bei dem 31-Jährigen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Mann. Wenig später erschien der 31-Jährige auf einer Polizeidienststelle, um erneut seinen Unmut mitzuteilen. Hierbei leistete er erneut Widerstand. Beamte brachten ihn schließlich in den Arrest. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Widerstands gegen den 31-Jährigen. Der 31-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell