PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1950 - Polizei ermittelt nach Widerstand

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Donnerstag (16.10.2025) leistete ein 31-Jähriger bei einer Verkehrskontrolle Widerstand. Hierbei wurden zwei Beamte leicht verletzt. Gegen 23.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Während der Verkehrskontrolle berührte ein Polizeibeamter offenbar das Auto. Das verärgerte den 31-Jährigen derart, dass dieser aus seinem Auto ausstieg und den Beamten körperlich anging. Im weiteren Verlauf mussten die Polizeibeamten den Mann fesseln. Dabei leistete der 31-Jährige Widerstand und beleidigte die Beamten. Zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt Die Einsatzkräfte veranlassten eine Blutentnahme bei dem 31-Jährigen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Mann. Wenig später erschien der 31-Jährige auf einer Polizeidienststelle, um erneut seinen Unmut mitzuteilen. Hierbei leistete er erneut Widerstand. Beamte brachten ihn schließlich in den Arrest. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Widerstands gegen den 31-Jährigen. Der 31-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 13:39

    POL Schwaben Nord: 1949 - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

    Augsburg (ots) - Pfersee - Am Donnerstag (16.10.2025) verursachte ein 64-jähriger Radfahrer offenbar alkoholisiert einen Verkehrsunfall in der Bürgermeister-Bohl-Straße. Gegen 22.30 Uhr stieß der 64-Jährige mit seinem E-Bike gegen einen geparkten Mercedes. Hierbei stürzte der 64-Jährige und verletzte sich leicht. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 13:39

    POL Schwaben Nord: 1948 - Polizei ermittelt nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Donnerstag (16.10.2025) beschädigte eine bislang unbekannte Person einen grauen BMW am Zwölf-Apostel-Platz. In der Zeit von 11.30 Uhr bis 12.00 Uhr beschädigte der Unbekannte das Auto an der linken Fahrzeugseite. Der Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Die unbekannte Person entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 13:38

    POL Schwaben Nord: 1947 - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

    Augsburg (ots) - Firnhaberau - Am Donnerstag (16.10.2025) stürzte ein 63-jähriger Radfahrer im Stefan-Höpfinger-Weg, als ihm ein Hund vor das Fahrrad lief. Gegen 09.00 Uhr war der Radfahrer in einer dortigen Parkanlage unterwegs. Eine 47-Jährige war ebenfalls mit ihren drei Hunden im Park. Einer der Hunde lief vor das Fahrrad des 63-Jährigen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß und der 63-Jährige stürzte. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren