PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei vollzieht mehrere Durchsuchungsbeschlüsse

Augsburg (ots)

   -------------------------- In Abstimmung mit der 
                              Staatsanwaltschaft 
                              -------------------------

PP Schwaben Nord - Am gestrigen Donnerstag (16.10.2025) fand eine großangelegte Durchsuchungsaktion statt. Zwei Personen befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Mit der Pressemitteilung Nr. 1680 vom 09.09.2025 berichteten wir über eine körperliche Auseinandersetzung in der Donauwörther Straße. Zuletzt ermittelte die Kriminalpolizei Augsburg in dieser Sache wegen des Verdachtes des Landfriedensbruchs gegen mehrere Personen.

Im Rahmen dieser Ermittlungen vollzogen Einsatzkräfte am gestrigen Donnerstagmorgen mehrere Durchsuchungsbeschlüsse, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erlassen wurden. Hierbei wurden die Einsatzkräfte des PP Schwaben Nord durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei unterstützt.

Im Rahmen des Einsatzes durchsuchten die Einsatzkräfte insgesamt neun Wohnobjekte in Augsburg, dem Landkreis sowie im Bereich Oberfranken. Hierbei stellten die Beamten umfangreiche Beweismittel, darunter u.a. gefährliche Gegenstände, eine größere Menge Betäubungsmittel sowie Falschgeld und eine größere Menge Bargeld sicher.

In der Folge der Durchsuchungen nahmen Einsatzkräfte fünf Personen im Alter von 20 bis 22 Jahren vorläufig fest. Zwei Tatverdächtige im Alter von 20 und 21 Jahren wurden einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle wegen Geldfälschung gegen den 20-Jährigen sowie den 21-Jährigen und setzte diese in Vollzug. Die beiden Personen befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die übrigen Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Augsburg dauern weiter an. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sind darüber hinaus derzeit keine weiteren Auskünfte möglich.

Vier der vorläufig festgenommenen Tatverdächtigen besitzen die syrische Staatsangehörigkeit und ein Tatverdächtiger die irakische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 13:41

    POL Schwaben Nord: 1952 - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

    Augsburg (ots) - BAB A 8 FR München / AS Adelzhausen - Am Donnerstag (16.10.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall kurz vor der Anschlussstelle Adelzhausen. Gegen 04.50 Uhr bemerkte ein 55-jähriger LKW-Fahrer, dass sein Anhänger zu schlingern begann. Im weiteren Verlauf wurde der LKW an die rechte Außenschutzplanke gedrückt. Hierbei rissen die Spanngurte an den geladenen Überseecontainern. Einer der Container ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 13:40

    POL Schwaben Nord: 1951 - Polizei verhütet Trunkenheitsfahrten

    Augsburg (ots) - Antonsviertel/ Hochfeld - Am Freitag (17.10.2025) verhinderte die Polizei in den frühen Morgenstunden gleich mehrere Trunkenheitsfahrten mit E-Scootern. Gegen 03.00 Uhr kontrollierte eine Streife eine 19-jährige Frau im Alten Postweg. Diese war ganz offensichtlich alkoholisiert und wollte gerade mit einem Leih-E-Scooter losfahren. Bei der Verkehrskontrolle bestätigte sich der Eindruck der Beamten. Ein ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 13:40

    POL Schwaben Nord: 1950 - Polizei ermittelt nach Widerstand

    Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Donnerstag (16.10.2025) leistete ein 31-Jähriger bei einer Verkehrskontrolle Widerstand. Hierbei wurden zwei Beamte leicht verletzt. Gegen 23.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Während der Verkehrskontrolle berührte ein Polizeibeamter offenbar das Auto. Das verärgerte den 31-Jährigen derart, dass dieser aus seinem Auto ausstieg und den Beamten körperlich anging. Im weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren