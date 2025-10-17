Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1952 - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

BAB A 8 FR München / AS Adelzhausen - Am Donnerstag (16.10.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall kurz vor der Anschlussstelle Adelzhausen. Gegen 04.50 Uhr bemerkte ein 55-jähriger LKW-Fahrer, dass sein Anhänger zu schlingern begann. Im weiteren Verlauf wurde der LKW an die rechte Außenschutzplanke gedrückt. Hierbei rissen die Spanngurte an den geladenen Überseecontainern. Einer der Container rutschte dadurch von der Ladefläche und landete schließlich auf dem mittleren und rechten Fahrstreifen. Es wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden wird derzeit ermittelt. Der mittlere sowie der rechte Fahrstreifen der Autobahn A 8 waren zur Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.

