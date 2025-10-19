PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Freitag (17.10.2025) belästigte ein 25-Jähriger eine bislang unbekannte Frau in einer Straßenbahn der Linie 2. Gegen 15.45 Uhr fuhr der 25-Jährige in der Straßenbahn in Richtung Haunstetten Nord. Während der Fahrt ging er eine Frau verbal an. Als die Frau an der Haunstetter Straße ausstieg, folgte ihr der 25-Jährige. Zwei Passanten bemerkten das Verhalten und sprachen den 25-Jährigen an. Daraufhin ging der 25-Jährige auf die zwei Passanten los. Nach Verständigung der Polizei konnte der 25-Jährige im näheren Umfeld angetroffen werden, während die Frau und die beiden Passanten nicht mehr vor Ort waren.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Die beiden Passanten sowie Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 14:28

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Kfz

    Augsburg (ots) - Haunstetten-Siebenbrunn - Im Zeitraum von Donnerstag (16.10.2025), 17.00 Uhr, bis Freitag (17.10.2025), 06.00 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter drei geparkte Autos in der Postillionstraße. Es entstand ein Sachschaden von etwa 750 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 15:47

    POL Schwaben Nord: Polizei vollzieht mehrere Durchsuchungsbeschlüsse

    Augsburg (ots) - PP Schwaben Nord - Am gestrigen Donnerstag (16.10.2025) fand eine großangelegte Durchsuchungsaktion statt. Zwei Personen befinden sich nun in Untersuchungshaft. Mit der Pressemitteilung Nr. 1680 vom 09.09.2025 berichteten wir über eine körperliche Auseinandersetzung in der Donauwörther Straße. Zuletzt ermittelte die Kriminalpolizei Augsburg in ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 13:41

    POL Schwaben Nord: 1952 - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

    Augsburg (ots) - BAB A 8 FR München / AS Adelzhausen - Am Donnerstag (16.10.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall kurz vor der Anschlussstelle Adelzhausen. Gegen 04.50 Uhr bemerkte ein 55-jähriger LKW-Fahrer, dass sein Anhänger zu schlingern begann. Im weiteren Verlauf wurde der LKW an die rechte Außenschutzplanke gedrückt. Hierbei rissen die Spanngurte an den geladenen Überseecontainern. Einer der Container ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren