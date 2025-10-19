Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Freitag (17.10.2025) belästigte ein 25-Jähriger eine bislang unbekannte Frau in einer Straßenbahn der Linie 2. Gegen 15.45 Uhr fuhr der 25-Jährige in der Straßenbahn in Richtung Haunstetten Nord. Während der Fahrt ging er eine Frau verbal an. Als die Frau an der Haunstetter Straße ausstieg, folgte ihr der 25-Jährige. Zwei Passanten bemerkten das Verhalten und sprachen den 25-Jährigen an. Daraufhin ging der 25-Jährige auf die zwei Passanten los. Nach Verständigung der Polizei konnte der 25-Jährige im näheren Umfeld angetroffen werden, während die Frau und die beiden Passanten nicht mehr vor Ort waren.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Die beiden Passanten sowie Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

