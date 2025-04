Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verursacher und Zeugen gesucht | Unfälle auf der Hindenburgstraße und Aachener Straße

Mönchengladbach (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Stadtgebiet zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen die Polizei die Unfallverursacher sucht.

Am Donnerstag, 3. April, verletzte sich eine 66-Jährige, als sie in einem Linienbus stürzte. Der Bus fuhr gegen 16 Uhr auf der Hindenburgstraße in Richtung Alter Markt. An der Kreuzung Hindenburgstraße / Bismarckstraße hielt er verkehrsbedingt an einer Ampel. Als diese Grünlicht zeigte, setzte er seine Fahrt fort, bis plötzlich ein E-Scooter-Fahrer, der aus Richtung der Kaiserstraße kommend in Richtung Bismarckplatz unterwegs war, die Straße kurz vor dem Bus passierte. Der Busfahrer leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein und vermied so einen Zusammenstoß. Durch die Bremsung kam jedoch eine 66-Jährige, die sich zum Unfallzeitpunkt in dem Bus befand, zu Fall und verletzte sich. Der E-Scooter-Fahrer, dessen Aussehen nicht weiter beschrieben werden kann, fuhr weiter.

Am Samstag, 5. April, kam es gegen 12.20 Uhr ebenfalls zu einem Verkehrsunfall. Wie Zeugen berichteten, fuhr ein schwarzer SUV auf der Aachener Straße in Richtung Balderichstraße. Auf Höhe eines dort ansässigen Hotels machte dieser aus bislang ungeklärter Ursache einen Schlenker und touchierte ein Auto, das am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Es entstand Sachschaden. Der Verursacher fuhr nach dem Unfall zunächst weiter, hielt dann aber auf Höhe der Balderichstraße an und begutachtete sein Fahrzeug. Danach setzte er seine Fahrt erneut fort, ohne jemanden über den Schaden in Kenntnis zu setzen. Der Fahrzeugführer wurde wie folgt beschrieben: Es handelt sich um einen ca. 40 Jahre alten Mann mit einer Körpergröße von ca. 1.70 Metern. Er hatte dunkle Haare und trug dunkle Kleidung. Zu seinem Auto sind keine weiteren Details bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In beiden Fällen sucht sie die Unfallverursacher, aber auch Zeugen, die Angaben zu den Flüchtigen machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 02161 290 entgegengenommen. (lh)

