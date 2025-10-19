Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Hausfriedensbruch

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Samstag (18.10.2025) stellte die Polizei zwei 20-Jährige auf dem Dach des Staatstheaters in Augsburg fest. Gegen 03:00 Uhr bemerkten Einsatzkräfte im Rahmen einer Streifenfahrt, dass mehrere Türen des derzeit im Umbau befindlichen Staatstheaters offenstanden. Nach einer Absuche des Gebäudes und dem Einsatz einer Drohne konnten die Einsatzkräfte schließlich zwei Personen auf dem Dach ausfindig machen.

Da ein gefahrloses Betreten des Dachs für die Polizei und eine damit verbundene Rettung der beiden Personen nicht möglich war, wurde die Höhenrettung der Berufsfeuerwehr Augsburg hinzugezogen. Diese konnte die beiden Personen im Anschluss gemeinsam mit den Polizeikräften sicher vom Dach bergen.

Gegen die beiden 20-Jährigen wird nun wegen Hausfriedensbruchs ermittelt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Betreten von Baustellen verboten und mit erheblichen Gefahren verbunden ist. Auf solchen Geländen bestehen oft Absturzrisiken, ungesicherte Bereiche oder Einsturzgefahr. Wer sich dort unbefugt aufhält, bringt sich selbst und andere in Gefahr.

