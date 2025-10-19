Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung und Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (19.10.2025) randalierte ein 35-Jähriger in der Viktoriastraße und leistete Widerstand. Gegen 01.00 Uhr geriet der 35-Jährige mit einem 27-jährigen Mann in Streit, nachdem er offenbar einen Stein auf das Fahrzeug des 27-Jährigen geworfen hatte. In der Folge ging der 35-Jährige auf den 27-Jährigen los, schlug und bespuckte ihn. Beim Eintreffen einer Streifenbesatzung zeigte sich der 35-Jährige weiterhin äußerst aggressiv, weshalb die Beamten den Mann fesselten.

Auch im weiteren Verlauf leistete der Tatverdächtige erheblichen Widerstand und versuchte sich loszureißen. Dabei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Die Streife brachte den 35-Jährigen schließlich in den Arrest.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung, Beleidigung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 35-Jährigen.

