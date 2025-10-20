Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Samstag (18.10.2025) beschädigte eine bislang unbekannte Person ein geparktes Auto in der Brunnenstraße. Gegen 18.00 Uhr wurde der blaue Seat an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Lechhausen - In der Zeit von Samstag (18.10.2023), 22.00 Uhr, bis Sonntag (19.10.2025), 12.00 Uhr beschädigten eine oder mehrere bislang unbekannte Personen ein geparktes Auto in der Euler-Chelpin-Straße. Der schwarze Mercedes wurde sowohl hinten rechts, als auch hinten links beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

