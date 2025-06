Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Bundespolizei ermittelt in zwei Fällen von Volksverhetzung

Dresden (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Dresden ermittelt aktuell in zwei Fällen von Volksverhetzung im Bereich des Hauptbahnhofs Dresden.

Am Freitagabend, dem 31. Mai 2025, gegen 20:45 Uhr, wurde die Bundespolizei über einen Vorfall in einem Regionalzug aus Zwickau kommend informiert. Ein 36-jähriger deutscher Mann soll hierbei mehrfach lautstark "Sieg Heil" gerufen haben. Eine Streife der Bundespolizei traf den Mann bei Ankunft des Zuges im Dresdner Hauptbahnhof an. Drei Zeugen bestätigten den Vorfall. Bei der Konfrontation zeigte sich der Mann uneinsichtig und wirkte offensichtlich alkoholisiert. Die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen dauern an.

Bereits in der Nacht zuvor, am Donnerstag, dem 30. Mai 2025, gegen 23:50 Uhr, zeigte ein 66-jähriger deutscher Mann mehrfach den "Hitlergruß" gegenüber Passanten und Mitarbeitern der DB Sicherheit am Haupteingang sowie am Taxenstand des Hauptbahnhofs Dresden. Die eintreffende Bundespolizeistreife stellte die Identität des Mannes fest. Ihm wurde der Tatvorwurf eröffnet und ein Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell