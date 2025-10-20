Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Stadtbergen - Am Sonntag (19.10.2025) fuhr ein 64-jähriger Radfahrer unter Alkoholeinfluss in der Lohfeldstraße und stürzte. Der 64-Jährige verletzte sich dabei.

Gegen 12.00 Uhr fuhr eine 55-jährige Autofahrerin aus ihrer Hofeinfahrt auf die Fahrbahn. Hierbei bemerkte sie den 64-Jährigen und hielt an, um diesen vorbeifahren zu lassen. Der 64-Jährige bremste in der Folge jedoch stark ab und stürzte alleinbeteiligt. Dabei verletzte er sich leicht. Der 64-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 64-Jährigen.

Der 64-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Die 55-Jährige besitzt die kroatische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell