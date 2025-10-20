PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - Am Samstag (18.10.2025) wollte ein 27-Jähriger einen Club in der Piccardstraße nicht verlassen. Nachdem die Polizei hinzugezogen wurde, leistete der Mann Widerstand.

Gegen 01.00 Uhr sollte der 27-Jährige aufgrund seines Verhaltens den Club verlassen. Nachdem er der Aufforderung nicht nachkam, riefen Mitarbeiter die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten weigerte sich der 27-Jährige weiterhin den Club zu verlassen. In der Folge leistete er Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Es wurden keine Personen verletzt. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, brachten Beamte den 27-Jährigen in den Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Widerstands gegen den 27-Jährigen. Der 27-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

