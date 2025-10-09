Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Freund zahlt Geldstrafe

Görlitz (ots)

Am Mittwochnachmittag nahmen Einsatzkräfte der Bundepolizei im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Autobahn 4 bei Ludwigsdorf einen Slowaken fest. Bei der Abfrage seiner Personalien stellten die Fahnder fest, dass die Staatsanwaltschaft Konstanz per Haftbefehl nach dem Mann suchte. Aus einer Verurteilung wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort hatte der 40-Jährige noch eine offene Geldstrafe von 677,50 Euro zu bezahlen, ersatzweise drohte eine Haftstrafe. Da er nicht über ausreichende Mittel verfügte, konnte er die Geldstrafe zunächst nicht begleichen. Erst mit Hilfe eines Freundes konnte die geforderte Summe aufgebracht werden; der Freund zahlte und ersparte dem 40-Jährigen einen Gefängnisaufenthalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell