Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Korrekturmeldung "40-jähriger Litauer wechselt aus dem Reisebus in die Justizvollzugsanstalt"

Görlitz (ots)

In der heutigen Pressemeldung "40-jähriger Litauer wechselt aus dem Reisebus in die Justizvollzugsanstalt" hat sich leider der Fehlerteufel hinsichtlich des Tages der Festnahme eingeschlichen.

Richtig muss es heißen: Am Montagabend stoppten Bundespolizisten auf der Stadtbrücke in Görlitz einen Reisebus ...

