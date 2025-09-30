PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Korrekturmeldung "40-jähriger Litauer wechselt aus dem Reisebus in die Justizvollzugsanstalt"

Görlitz (ots)

In der heutigen Pressemeldung "40-jähriger Litauer wechselt aus dem Reisebus in die Justizvollzugsanstalt" hat sich leider der Fehlerteufel hinsichtlich des Tages der Festnahme eingeschlichen.

Richtig muss es heißen: Am Montagabend stoppten Bundespolizisten auf der Stadtbrücke in Görlitz einen Reisebus ...

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Pressesprecher
Michael Engler
Telefon: 0 35 81 - 3626-6110
E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell

