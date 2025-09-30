Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
BPOLI LUD: Korrekturmeldung "40-jähriger Litauer wechselt aus dem Reisebus in die Justizvollzugsanstalt"
Görlitz (ots)
In der heutigen Pressemeldung "40-jähriger Litauer wechselt aus dem Reisebus in die Justizvollzugsanstalt" hat sich leider der Fehlerteufel hinsichtlich des Tages der Festnahme eingeschlichen.
Richtig muss es heißen: Am Montagabend stoppten Bundespolizisten auf der Stadtbrücke in Görlitz einen Reisebus ...
