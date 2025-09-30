PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: 40-jähriger Litauer wechselt aus dem Reisebus in die Justizvollzugsanstalt

Görlitz (ots)

Am Dienstagabend stoppten Bundespolizisten auf der Stadtbrücke in Görlitz einen Reisebus, um dessen Passagiere kontrollieren zu können. Es dauerte anschließend nicht lange, bis die Uniformierten herausgefunden hatten, dass die Staatsanwaltschaft Zweibrücken nach einem dieser Passagiere fahnden ließ. Bei dem Gesuchten handelt es sich um einen 40-Jährigen aus Litauen, der im Sommer dieses Jahres vom Amtsgericht Zweibrücken wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt worden war. Die Zahlung der bislang offengebliebenen Strafe (760,00 Euro) war dem Festgenommenen nicht möglich bzw. stieß bei ihm auf Ablehnung. So wechselte er mehr oder weniger direkt aus dem Bus in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Pressesprecher
Michael Engler
Telefon: 0 35 81 - 3626-6110
E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell

