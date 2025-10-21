PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Sonntag (19.10.2025) verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Tylerstraße.

In der Zeit von 19.45 Uhr bis 20.30 Uhr betraten die Täter die Wohnung und entwendeten Wertgegenstände. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. Tipps zum Thema Einbruchsschutz finden Sie unter folgenden Links: - https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/kriminalpolizeiliche-beratungsstellen/005241/index.html - https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Neben den dort genannten Tipps kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren.

