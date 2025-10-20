Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Raubdelikt

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am Montag (20.10.2025) entwendete ein bislang unbekannter Radfahrer einer 20-jährigen Fußgängerin im Vorbeifahren die Handtasche in der Schertlinstraße. Die 20-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 05.00 Uhr ging der Unbekannte die 20-Jährige zunächst körperlich an und entwendete dann die Handtasche. Anschließend flüchtete der bislang unbekannte Mann. Der Beuteschaden wird derzeit ermittelt. Eine sofortige Fahndung verlief negativ.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun u. a. wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/232-3821 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell