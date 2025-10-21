Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Montag (20.10.2025) war ein 21-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Ulmer Straße unterwegs.

Gegen 22.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei zeigte der 21-Jährige drogentypisches Verhalten. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 21-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 21-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell