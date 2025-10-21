PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Rollerfahrer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Montag (20.10.2025) war ein 71-jähriger Rollerfahrer alkoholisiert mit seinem Roller in der Donauwörther Straße unterwegs.

Eine Streife kontrollierte den Mann gegen 10.30 Uhr. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass dieser offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp unter einem Promille. Die Beamten stellten die Rollerschlüssel sicher und unterbanden die Weiterfahrt. Außerdem veranlassten sie einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest. Dieser bestätigte den Wert.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 71-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord

