Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geldbörse gestohlen

Ilmenau (ots)

Einer 94-Jährigen wurde gestern, gegen 10.30 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Ratsteichstraße ihre Geldbörse gestohlen. Sie hatte ihr Portmonee in einer Einkaufstüte. Die Polizei rät erneut in diesem Zusammenhang, die eigenen Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Außerdem wird gebeten, regelmäßig die Angehörigen dahingehend zu sensibilisieren. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell