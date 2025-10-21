Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt LKW mit unzureichend gesicherter Ladung
Augsburg (ots)
Lechhausen - Am Montag (20.10.2025) transportierte ein 63-jähriger LKW-Fahrer Ladung ohne entsprechende Sicherung.
Eine Streife kontrollierte den Mann gegen 09.00 Uhr. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass die Ladung unzureichend gesichert war. Der 63-Jährige musste an Ort und Stelle die Ladung nachsichern und durfte erst im Anschluss weiterfahren.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 63-Jährigen.
