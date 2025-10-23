Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Sulzfeld - Gefährliche Körperverletzung nach Volksfest - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

In den frühen Morgenstunden des 12. Oktober schlugen mehrere Täter auf einen 57-jährigen Mann ein, der hierbei nicht unerhebliche Verletzungen erlitt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen besuchte der spätere Geschädigte mit seiner Lebensgefährtin ein Volksfest in der Ochsenburger Straße. Als sie gegen 01:40 Uhr das Gelände verließen gingen sie an einer circa zehnköpfigen Gruppe vorbei. Mehrere Männer der Gruppe beleidigten den 57-Jährigen, während drei der Personen die Verfolgung des Paares aufnahmen. Im Bereich der Karl-Fischer-Straße rannten die drei Täter plötzlich auf den Geschädigten zu und stießen in unvermittelt zu Boden. Zwei der Angreifer traten und schlugen offenbar mehrfach auf den Mann ein, während der dritte die Umgebung beobachtet haben soll. Anschließend flüchteten die Beschuldigten in Richtung Feuerwehrhaus und ließen den Geschädigten schwer verletzt zurück.

Eine unbeteiligte Frau alarmierte schließlich die Polizei.

Der 57-Jährige wurde umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Zwei der drei Täter werden wie folgt beschrieben:

Person 1: Männlich, ca. 180 cm groß, Mitte 20, dunkle Haare, rote Weste

Person 2: Männlich, ca. 175 cm groß, Mitte 20, dunkelblonde, kurze Haare

Der Polizeiposten Oberderdingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den drei Beschuldigten oder dem Hergang geben können, sich unter 07252 50460 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

