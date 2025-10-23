Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 47-Jähriger nach versuchtem Tötungsdelikt in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nach einem mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikt in der Nacht auf Dienstag nahmen Beamte der Kriminalpolizei Karlsruhe einen 47-jährigen deutschen Staatsangehörigen vorläufig fest. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gerieten zwei Männer gegen 03:30 Uhr zunächst in einer Wohnung in der Lessingstraße aus bislang unklarer Ursache in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Beschuldigte seinem 30-jährigen Kontrahenten offenbar mehrere Stichverletzungen mit einem kleinen Küchenmesser zugefügt haben. Etwa sieben Stunden später verständigte eine Zeugin Rettungsdienst und Polizei. Die Einsatzkräfte trafen den schwerverletzten Mann im Bereich der Kaiserallee an. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus transportiert und notoperiert.

Im Rahmen weiterer Überprüfungen ermittelten die Beamten die Personalien des Beschuldigten, der noch am gleichen Tag gegen 18:10 Uhr in einer Straßenbahn vorläufig festgenommen werden konnte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde der 47-Jährige im Laufe des gestrigen Tages dem zuständigen Haftrichter des Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der Haftbefehl erlies und den Vollzug der Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten anordnete.

Die Hintergründe der Tat, deren Hergang sowie die konkrete Tatörtlichkeit sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen, die im Auftrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe von der Kriminalpolizei geführt werden.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Anna Breite-Diehl, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell