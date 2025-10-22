Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Weiherfeld - Fehlalarm an Weiherwaldschule

Im Rahmen des regulären Schulbetriebes ertönte am Mittwochmittag ein Alarmsignal an einer Schule und sorgte kurzzeitig für einen Großeinsatz der Polizei.

Nach aktuellen Erkenntnissen wurde gegen 14:10 Uhr im Scheibenhardter Weg aufgrund eines Handhabungsfehlers fälschlicherweise ein Alarm in der Weiherwaldschule ausgelöst.

Zum Zeitpunkt der Alarmauslösung befanden sich etwa 120 Schüler und 14 Beschäftigte des Schulpersonals im Gebäude. Diese verblieben gemäß den Sicherheitsbestimmungen in ihren jeweiligen Klassenräumen.

Die Einsatzkräfte der Polizei betraten gegen 14:30 Uhr das Schulgebäude und überprüften die Räume. In diesem Zuge wurde bekannt, dass es sich um einen Fehlalarm handelte.

