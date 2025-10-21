Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Mehrere Verstöße bei Sperrmüllkontrollen

Karlsruhe (ots)

Am Montagnachmittag führte das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen sowie Vertretern des Landratsamts Karlsruhe Kontrollen hinsichtlich der Thematik Sperrmüll durch.

Im Rahmen der geplanten Kontrollaktion richteten die Beamten gegen 15:00 Uhr eine Kontrollstelle ein und überprüften mehrere Fahrzeugführer, die zuvor große Mengen an Sperrmüll in ihre Transporter geladen hatten. Hierbei waren auch zivile Einsatzkräfte und die Verkehrspolizei Karlsruhe eingebunden. Nach einer eingehenden Überprüfung der Fahrzeuge selbst, mussten die Insassen anschließend die eingesammelten Gegenstände aus ihren Transportern ausladen und ordnungsgemäß in vor Ort zur Verfügung gestellten Containern entsorgen.

Im Rahmen der Kontrollaktion wurden mehrere Verstöße gegen das Landeskreislaufwirtschaftsgesetz und das Elektrogesetz festgestellt. Außerdem wiesen drei Fahrzeuge derart technische Mängel auf, dass den Fahrzeugführern die Weiterfahrt untersagt wurde. Darüber hinaus verhängte das Landratsamt mehrere Bußgelder, die sich in Summe im mittleren vierstelligen Bereich bewegten.

Die kontrollierenden Beamten erteilten den Sperrmüllsammlern nach Beendigung der Kontrollen einen Platzverweis für den Bereich Eggenstein-Leopoldshafen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell