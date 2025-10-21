PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - 14-Jähriger aus Stutensee vermisst - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Karlsruhe (ots)

Seit dem 19.10.2025 ist der 14-jährige Anthony H. aus Stutensee vermisst. Er verließ am Abend des 19.10.2025 die Jugendeinrichtung Schloss Stutensee entgegen der geltenden Absprache und ist seitdem vermisst.

Der Vermisste ist mit Beschluss des Amtsgericht Karlsruhe in der Jugendeinrichtung Schloss Stutensee geschlossen untergebracht. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Eigen- oder Fremdgefährdung vor, Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort liegen derzeit nicht vor.

Der Vermisste ist ca. 165 cm groß und weist eine schmale Statur auf. Er ist dunkelhäutig, trägt kurze, schwarze lockige Haare und hat braune Augen. Zuletzt trug Anthony H. einen schwarten Hoodie, eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Jacke.

Ein Foto des Gesuchten ist unter dem Link

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/stutensee-lkr-karlsruhe-vermisstenfahndung/

abrufbar.

Hinweise zur gesuchten Person oder deren Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 entgegen.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren