POL-KA: (KA) Stutensee - 14-Jähriger aus Stutensee vermisst - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Seit dem 19.10.2025 ist der 14-jährige Anthony H. aus Stutensee vermisst. Er verließ am Abend des 19.10.2025 die Jugendeinrichtung Schloss Stutensee entgegen der geltenden Absprache und ist seitdem vermisst.

Der Vermisste ist mit Beschluss des Amtsgericht Karlsruhe in der Jugendeinrichtung Schloss Stutensee geschlossen untergebracht. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Eigen- oder Fremdgefährdung vor, Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort liegen derzeit nicht vor.

Der Vermisste ist ca. 165 cm groß und weist eine schmale Statur auf. Er ist dunkelhäutig, trägt kurze, schwarze lockige Haare und hat braune Augen. Zuletzt trug Anthony H. einen schwarten Hoodie, eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Jacke.

Ein Foto des Gesuchten ist unter dem Link

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/stutensee-lkr-karlsruhe-vermisstenfahndung/

abrufbar.

Hinweise zur gesuchten Person oder deren Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 entgegen.

