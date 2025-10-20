PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Trunkenheitsfahrt endet in Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer fuhr am Sonntagmorgen unter dem Einfluss von Alkohol und verursachte hierbei einen Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 23-Jährige gegen 11:00 Uhr auf der Ringstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. Mutmaßlich infolge überhöhter Geschwindigkeit verlor er in einer Kurve die Kontrolle über seinen Seat und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf kollidierte er mit dem Blumenkübel einer städtischen Grünanlage und anschließend mit einem geparkten PKW, der aufgrund der Wucht vier weitere Fahrzeuge aufeinander schob. Der 23-Jährige erlitt hierbei wohl nur leichte Verletzungen.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle ergaben sich bei dem Unfallverursacher Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von ca. 1,7 Promille.

Der Sachschaden wird derzeit auf rund 60.000 Euro geschätzt.

Der Beschuldigte muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Emma Bayha, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 14:07

    POL-KA: (KA) Ettlingen - Raubdelikt in einer Bäckerei

    Karlsruhe (ots) - In Ettlingen ereignete sich am Sonntagmorgen ein Raubdelikt in einer Bäckerei. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen betrat ein unbekannter Mann gegen 10:40 Uhr eine Bäckerei im Odertalweg und gab zunächst vor, Bargeld wechseln zu wollen. Da er offenbar nicht über ausreichend Geld verfügte, lehnte der Bäckereifachverkäufer einen Wechsel ab. Im weiteren Verlauf ging der Unbekannte offenbar hinter ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 11:53

    POL-KA: (KA) Oberderdingen - Drei verletzte Personen nach alleinbeteiligtem Verkehrsunfall

    Karlsruhe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend im Bereich der Ortschaft Flehingen erlitten drei Personen leichte bis schwere Verletzungen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war ein 19-jähriger Skoda-Fahrer mit zwei Mitfahrern im Alter von 17 und 11 Jahren gegen 19:50 Uhr auf der Franz-von-Sickingen-Straße in Richtung Zaisenhausen unterwegs. Im Bereich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren