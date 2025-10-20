Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Trunkenheitsfahrt endet in Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer fuhr am Sonntagmorgen unter dem Einfluss von Alkohol und verursachte hierbei einen Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 23-Jährige gegen 11:00 Uhr auf der Ringstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. Mutmaßlich infolge überhöhter Geschwindigkeit verlor er in einer Kurve die Kontrolle über seinen Seat und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf kollidierte er mit dem Blumenkübel einer städtischen Grünanlage und anschließend mit einem geparkten PKW, der aufgrund der Wucht vier weitere Fahrzeuge aufeinander schob. Der 23-Jährige erlitt hierbei wohl nur leichte Verletzungen.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle ergaben sich bei dem Unfallverursacher Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von ca. 1,7 Promille.

Der Sachschaden wird derzeit auf rund 60.000 Euro geschätzt.

Der Beschuldigte muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Emma Bayha, Pressestelle

