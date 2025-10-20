PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberderdingen - Drei verletzte Personen nach alleinbeteiligtem Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend im Bereich der Ortschaft Flehingen erlitten drei Personen leichte bis schwere Verletzungen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war ein 19-jähriger Skoda-Fahrer mit zwei Mitfahrern im Alter von 17 und 11 Jahren gegen 19:50 Uhr auf der Franz-von-Sickingen-Straße in Richtung Zaisenhausen unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve kam der junge Mann aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und geriet dabei in einen Grünstreifen. In der Folge überschlug sich der Pkw mindestens ein Mal, bevor er auf den Rädern, quer zur Fahrbahn stehen blieb.

Der 19-Jährige sowie der 11-jährige Mitfahrer erlitten wohl leichte Verletzungen. Die 17-jährige Frau zog sich ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen zu. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurden die drei Verletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Das Fahrzeug musste infolge der starken Beschädigungen abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der anschließenden Nassreinigung war die Fahrbahn bis etwa 00:20 Uhr gesperrt.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 20:56

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Vermisster 12-jähriger Junge wohlbehalten angetroffen

    Karlsruhe (ots) - Der seit Samstag vermisste Luca C. konnte am Abend wohlbehalten in Karlsruhe angetroffen werden. Ein Vermisstenfall liegt somit nicht mehr vor. Die Polizei Karlsruhe bedankt sich für die Unterstützung und bittet darum, eventuell veröffentliche Bilder des Vermissten zu löschen. Michael Flohr Führungs- und Lagezentrum Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 18:04

    POL-KA: (KA) Graben-Neudorf / B36 - Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

    Karlsruhe (ots) - Am Sonntag gegen 14:30 Uhr befuhr ein 33-jähriger Pkw-Fahrer die B36 südlich von Graben-Neudorf in Fahrtrichtung Linkenheim-Hochstetten. An der Abfahrt zur K3533 bog der Pkw-Fahrer nach links ab und übersah er aus bislang unbekannten Gründen einen auf der B36 in Fahrtrichtung Bruchsal entgegenkommenden Pkw. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 16:05

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - 44-jähriger KIT-Wissenschaftler aus Argentinien tot aufgefunden

    Karlsruhe (ots) - Der seit Mittwoch, den 15. Oktober 2025 vermisste 44-jähre KIT-Wissenschaftler wurde heute gegen 12:15 Uhr tot in einem Waldgebiet in Karlsruhe-Rintheim aufgefunden. Der Leichnam lag leblos in einem dortigen Bach. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Kriminalpolizei Karlsruhe geht die Polizei von einem Unglücksfall aus. Demnach dürfte die Person ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren