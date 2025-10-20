Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberderdingen - Drei verletzte Personen nach alleinbeteiligtem Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend im Bereich der Ortschaft Flehingen erlitten drei Personen leichte bis schwere Verletzungen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war ein 19-jähriger Skoda-Fahrer mit zwei Mitfahrern im Alter von 17 und 11 Jahren gegen 19:50 Uhr auf der Franz-von-Sickingen-Straße in Richtung Zaisenhausen unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve kam der junge Mann aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und geriet dabei in einen Grünstreifen. In der Folge überschlug sich der Pkw mindestens ein Mal, bevor er auf den Rädern, quer zur Fahrbahn stehen blieb.

Der 19-Jährige sowie der 11-jährige Mitfahrer erlitten wohl leichte Verletzungen. Die 17-jährige Frau zog sich ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen zu. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurden die drei Verletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Das Fahrzeug musste infolge der starken Beschädigungen abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der anschließenden Nassreinigung war die Fahrbahn bis etwa 00:20 Uhr gesperrt.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell