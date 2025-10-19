POL-KA: (KA) Karlsruhe - 44-jähriger KIT-Wissenschaftler aus Argentinien tot aufgefunden
Karlsruhe (ots)
Der seit Mittwoch, den 15. Oktober 2025 vermisste 44-jähre KIT-Wissenschaftler wurde heute gegen 12:15 Uhr tot in einem Waldgebiet in Karlsruhe-Rintheim aufgefunden. Der Leichnam lag leblos in einem dortigen Bach. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Kriminalpolizei Karlsruhe geht die Polizei von einem Unglücksfall aus. Demnach dürfte die Person aus ungeklärter Ursache gestürzt und anschließend in dem Bach ertrunken sein.
