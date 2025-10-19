POL-KA: (KA) Karlsruhe - 44-jähriger KIT-Wissenschaftler aus Argentinien tot aufgefunden

Karlsruhe (ots) - Am heutigen Samstag fand das sogenannte Südwest-Derby zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Kaiserslautern in Karlsruhe statt. Im Vorfeld wurde diese Begegnung als Hochrisikospiel eingestuft. Die Polizei war mit einer angemessenen Anzahl an Einsatzkräften und Mitteln, unter anderem einer Polizeidrohne im Einsatz, um die Spielbegegnung ...

