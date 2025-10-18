Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Bilanz nach Zweitligaspiel des Karlsruher SC gegen den 1.FC Kaiserslautern

Am heutigen Samstag fand das sogenannte Südwest-Derby zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Kaiserslautern in Karlsruhe statt. Im Vorfeld wurde diese Begegnung als Hochrisikospiel eingestuft. Die Polizei war mit einer angemessenen Anzahl an Einsatzkräften und Mitteln, unter anderem einer Polizeidrohne im Einsatz, um die Spielbegegnung abzusichern.

Aufgrund des frühzeitigen und konsequenten Einschreitens der Einsatzkräfte konnte ein direktes Aufeinandertreffen der gegnerischen Fangruppierungen vor dem Fußballspiel verhindert werden. Die Anreise der Fußballfans lief ohne besondere Vorkommnisse ab.

Nach dem Abpfiff kam es im Bereich des Gästefanblocks zu kurzzeitigen Ausschreitungen, unter anderem Sachbeschädigungen, Körperverletzungsdelikte und Widerstandshandlungen der beiden rivalisierenden Fangruppierungen. Einsatzkräfte des Ordnungsdienstes und der Polizei trennten die etwa 300 Gästefans von den aus dem danebenliegenden Zuschauerblock einströmenden Heimfans. Im Zuge des Einschreitens attackierten Teile der Gästefans zudem Mitarbeiter des Ordnungsdienstes mit Fäusten. Dies konnte mittels Hinzuziehens massiver Polizeikräfte letztlich unterbunden und eine weitere Eskalation vermieden werden. Mehrere Personen wurden in diesem Zusammenhang vorläufig festgenommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitten mehrere Ordnungskräfte Verletzungen. Über das Ausmaß liegen aktuell keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Die Abreise der Zuschauer verlief darüber hinaus geordnet und ohne besondere Vorkommnisse.

