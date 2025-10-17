Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrskontrolle endet mit Festnahme

Karlsruhe (ots)

Eine Verkehrskontrolle am Freitagmorgen blieb für eine 36-jährige Frau nicht folgenlos.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge kontrollierten Polizeibeamte gegen 00:47 Uhr einen Transporter in der Siemensallee. Dabei stellte sich heraus, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol stand und außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weitere Überprüfungen ergaben, dass gegen die 36-Jährige mehrere Ausschreibungen zur Festnahme wegen diverser Betrugsdelikte bestanden. Die Beamten nahmen die Frau daraufhin fest und setzten den Haftbefehl in Vollzug.

Sie muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Thorsten Conti, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell