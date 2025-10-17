PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung vom 13.10.2025: "Schwerer Verkehrsunfall auf K 3517"

Karlsruhe (ots)

Der 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades erlag am Donnerstag seinen schweren Verletzungen, nachdem er am 12.10.2025 frontal mit einem Pkw zusammenstieß.

Der 16-Jährige kollidierte vergangenen Sonntag gegen 15:50 Uhr am Ende einer Rechtskurve in Östringen mit einem entgegenkommenden Citroen. Ein unmittelbar alarmierter Rettungswagen transportierte den Zweiradfahrer zunächst in ein Krankenhaus, wo er nun am Donnerstagabend verstarb.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

  • 16.10.2025 – 16:32

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Schwerer Arbeitsunfall - Sturz aus großer Höhe

    Karlsruhe (ots) - Bei einem Arbeitsunfall am Donnerstagmittag erlitt ein 26-jähriger Mann schwere Verletzungen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen führte der 26-Jährige gegen 13:30 Uhr Arbeiten auf einem Dach in der Zimmerstraße durch. Im Rahmen der Montage eines Fertigbauteils geriet er offenbar zu nah an die Dachkante und stürzte in der Folge etwa 12 Meter ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 11:42

    POL-KA: (KA) Karlsbad - Leichtverletzte Frau nach Frontalzusammenstoß auf der K 3556

    Karlsruhe (ots) - Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der Kreisstraße 3556 bei Ittersbach ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau leichte Verletzungen erlitt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war eine 24-jährige Pkw-Fahrerin gegen 08:00 Uhr in Richtung Spielberg unterwegs, als sie aus bislang unklarer Ursache ...

    mehr
