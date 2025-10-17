Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung vom 13.10.2025: "Schwerer Verkehrsunfall auf K 3517"

Karlsruhe (ots)

Der 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades erlag am Donnerstag seinen schweren Verletzungen, nachdem er am 12.10.2025 frontal mit einem Pkw zusammenstieß.

Der 16-Jährige kollidierte vergangenen Sonntag gegen 15:50 Uhr am Ende einer Rechtskurve in Östringen mit einem entgegenkommenden Citroen. Ein unmittelbar alarmierter Rettungswagen transportierte den Zweiradfahrer zunächst in ein Krankenhaus, wo er nun am Donnerstagabend verstarb.

Franz Henke, Pressestelle

