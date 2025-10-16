Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Leichtverletzte Frau nach Frontalzusammenstoß auf der K 3556

Karlsruhe (ots)

Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der Kreisstraße 3556 bei Ittersbach ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau leichte Verletzungen erlitt.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war eine 24-jährige Pkw-Fahrerin gegen 08:00 Uhr in Richtung Spielberg unterwegs, als sie aus bislang unklarer Ursache in den Gegenverkehr geriet. In der Folge kollidierte sie mit der linken Seite eines entgegenkommenden Lkw und fuhr anschließend nach rechts in einen angrenzenden Grünstreifen, bevor sie stehen blieb.

Die 24-Jährige konnte sich selbstständig aus ihrem Fahrzeug befreien und einen Notruf absetzen. Sie erlitt mehrere Prellungen und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert. Der 54-jährige Lkw-Fahrer blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Abschleppmaßnahmen sowie der anschließenden Fahrbahnreinigung war die K 3556 bis etwa 13:00 Uhr voll gesperrt.

Der entstandene Sachschaden wird nach bisherigen Erkenntnissen auf circa 25.000 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.

Thorsten Conti, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell