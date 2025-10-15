Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Wohnungseinbrüche in Rüppurr

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Dienstag versuchten Unbekannte im Stadtteil Rüppurr in mehrere Wohnhäuser einzubrechen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen waren in der Zeit von etwa 22:00 Uhr bis 07:30 Uhr offenbar zwei männliche Personen in der Rastatter Straße und der Lützowstraße unterwegs und versuchten sich Zutritt zu mindestens fünf Wohnhäusern zu verschaffen. Bei einem der Häuser gelangten sie mit brachialer Gewalt in die Innenräume und entwendeten mehrere Wertgegenstände sowie Bargeld. Bei vier weiteren Objekten blieb ihr Vorhaben im Versuchsstadium. Ersten Erkenntnissen zufolge alarmierte ein Zeuge gegen 01:00 Uhr die Polizei, nachdem er Geräusche an der Haustür wahrnahm und daraufhin zwei unbekannte Personen mit Taschenlampen vor seinem Haus entdeckte. Als er die Täter auf sich aufmerksam machte, schalteten sie ihre Lichter aus und flüchteten in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0721 666 5555 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

