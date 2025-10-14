Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsdorf - Flüchtiger Autofahrer nach Hubschraubereinsatz festgenommen

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Bei einer Verkehrskontrolle am Montagabend flüchtete ein 19-jähriger Autofahrer, der im Rahmen einer anschließenden Polizeifahndung und unter Zuhilfenahme eines Polizeihubschraubers festgenommen werden konnte.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen geriet der junge Mann gegen 21:40 Uhr in eine stationäre Kontrollstelle des Polizeireviers Bruchsals im Bereich der Amalienstraße in Karlsdorf. Als ihn die Beamten nach seinem Führerschein fragten, beschleunigte er sein Fahrzeug unvermittelt und flüchtete über die Verlängerung der Kapellenstraße.

Im weiteren Verlauf stellte der Beschuldigte seinen VW Golf offenbar auf einem Feldweg in der Nähe der Neutharder Straße ab und flüchtete zu Fuß weiter. Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem Flüchtigen erfolgten unter Zuhilfenahme eines Polizeihubschraubers, die kurze Zeit später zum Auffinden und zur Festnahme des Mannes im Bereich eines Gartengrundstücks - unweit des abgestellten Fahrzeugs - führten.

Bei den anschließenden Überprüfungen stellten die Beamten fest, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und wohl unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Außerdem fanden die Polizeikräfte unmittelbar in der Nähe der Festnahmeörtlichkeit ein Päckchen mit Betäubungsmitteln, welches der 19-Jährige offenbar zuvor dort versteckt hatte. Darüber hinaus beschlagnahmten sie drei von dem Beschuldigten mitgeführte Mobiltelefone sowie das von ihm geführte Auto.

Die von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe angeordnete Wohnungsdurchsuchung verlief ohne weitere Ergebnisse.

Den Beschuldigten erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Anna Breite-Diehl, Polizeipräsidium Karlsruhe

