Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Pedelec-Fahrer nach Sturz schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 62-jähriger Zweiradfahrer stürzte am Montagnachmittag offenbar alleinbeteiligt und zog sich schwere Kopfverletzungen zu.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 62-Jährige gegen 15:45 Uhr mit seinem Pedelec auf einem Radweg vom Hagsfelder Weg kommend in Fahrtrichtung Durlacher Weg. Hier verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Rad und stürzte mit dem Kopf zu Boden.

Einsatzkräfte des von einem Passanten unmittelbar alarmierten Rettungsdienstes reanimierten den Gestürzten kurzzeitig noch vor Ort und transportierten ihn anschließend bei wohl stabilem Gesundheitszustand zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Am Pedelec entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 200 Euro.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell