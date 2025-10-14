PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Zeugenaufruf nach Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter drangen am Montagnachmittag in ein Mehrparteienhaus in Ettlingen ein.

Die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr offenbar unbemerkt Zutritt in das Treppenhaus des in der Wilhelmstraße gelegenen Wohnhauses. Anschließend hebelten die Einbrecher eine Wohnungstür im 1. Obergeschoss auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Auf der Suche nach Wertgegenständen entwendeten die Diebe unter anderem verschiedene Schmuckstücke.

Die Höhe des entstandenen Diebstahl- sowie Sachschadens wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
