Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Knielingen - Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots)

Eine Pkw-Fahrerin übersah am Dienstagmittag offenbar eine in Richtung Karlsruhe fahrende Straßenbahn und kollidierte in der Folge mit dieser.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr die Fahrerin gegen 11:30 Uhr mit ihrem VW auf der Egon-Eiermann-Allee in nördliche Richtung und beabsichtige offenbar am Ende der Straße zu wenden. Hierbei übersah sie die vorfahrtsberechtige Straßenbahn der Linie 2 und kollidierte mit der Frontseite ihres Kleinwagens mit dem vorderen Teil der Bahn.

Die Autofahrerin verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Ein alarmierter Rettungswagen transportierte sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die Insassen der Straßenbahn blieben unverletzt.

Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Franz Henke, Pressestelle

