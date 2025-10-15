PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 15-Jährige aus Karlsruhe vermisst - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots)

Seit Samstag, den 04.10.2025, wird die 15-jährige Julina K. aus Karlsruhe vermisst. Die Vermisste war zuletzt in einer Jugendeinrichtung in Wolfstein untergebracht. Hinwendungsorte nach Rheinland-Pfalz bestehen nach aktuellen Erkenntnissen nicht. Nach Ihrer Abgängigkeit aus der genannten Jugendeinrichtung soll die Vermisste zuletzt am 12.10.2025 in Karlsruhe im Bereich des Karlstores gesehen worden sein. Seither ist sie unbekannten Aufenthaltsortes.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizei führten zu keinen weiteren Erkenntnissen. Auch die Überprüfung möglicher Hinwendungsorte blieben bislang ohne Erfolg.

Die Vermisste ist ca. 160cm groß, schlank und hat langes dunkelblondes Haar. Markant sind ein Nasenring sowie ein Leberfleck unterhalb der Lippe rechtsseitig. Zuletzt trug die sie eine schwarze Hose und einen schwarzen Pulli mit weißer Schrift.

Ein Foto der Gesuchten ist unter dem Link

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-vermisstenfahndung-2/

abrufbar.

Hinweise zur gesuchten Person oder deren Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 entgegen.

Thorsten Conti, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

