POL-KA: (KA) Rheinstetten - Verkehrsunfall zwischen PKW und Straßenbahn

Karlsruhe (ots)

Am Montagmorgen ereignete sich in Rheinstetten ein Verkehrsunfall, bei dem ein PKW mit einer Straßenbahn kollidierte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 51-jähriger Honda-Fahrer gegen 11:00 Uhr auf der Viktoriastraße in Richtung Durmersheimer Straße. An der Kreuzung zur Bickesheimer Straße missachtete der Autofahrer offenbar das für ihn geltende Rotlicht und überquerte den dortigen Bahnübergang. In der Folge touchierte eine aus Richtung Merkurstraße anfahrende Straßenbahn der Linie 2 das linke Heck des Pkw.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge blieben alle Beteiligten unverletzt und die Fahrzeuge fahrbereit.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der öffentliche Verkehr bis ca. 12:00 Uhr beeinträchtigt.

Der Gesamtschaden der beiden beteiligten Fahrzeuge wird derzeit auf rund 9.000 Euro geschätzt.

Emma Bayha, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

