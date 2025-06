POL-WES: Wesel - 32-Jähriger wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Neukirchen-Vluyn (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 10.15 Uhr, brachen Unbekannte einen Van am Springenweg auf. Aus dem Fahrzeug stahlen die Täter Elektrowerkzeuge und einen Werkzeugkoffer. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, dass sie sich mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 in Verbindung ...

