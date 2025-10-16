Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - KSC und 1. FC Kaiserslautern treffen am 18.10.2025 im Südwest-Derby aufeinander - Polizei appelliert an Fans und gibt Empfehlungen zur Anreise

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Mit Blick auf das am kommenden Samstag anstehende Südwest-Derby in der 2. Fußballbundesliga zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Kaiserslautern appelliert die Polizei an die sportliche Fairness aller Fans.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe, die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe und der Veranstalter haben sich vor der Spielbegegnung mit Fanbriefen an die als verfeindet geltenden Anhänger beider Vereine gewandt, um mit der direkten Ansprache der Fanlager auf einen friedlichen Spielverlauf ohne gewalttätige Auseinandersetzungen hinzuwirken. Am Spieltag werden das Polizeipräsidium Karlsruhe und der Ordnungsdienst des KSC mit einer angemessenen Zahl an Einsatzkräften für die Sicherheit der Zuschauer in und um das Stadion sorgen. Die Polizei wird jede Form von strafrechtlich relevantem Fehlverhalten konsequent - unabhängig von der Vereinszugehörigkeit - verfolgen.

Die Polizei empfiehlt unterschiedliche Anreisewege für Heim- und Gästefans auf dem Weg ins Stadion und rät, sich an die folgenden Empfehlungen zu halten:

Kurz vor Stadioneröffnung um 11:00 Uhr erfolgt die Sperrung des Adenauerrings für den Kraftfahrzeugverkehr auf Höhe des Stadions. Abhängig vom Personenzulauf zum BBBank Wildpark kann die Sperrung bereits zu einem früheren Zeitpunkt erfolgen. Auf Grund der Veranstaltungs- und Versammlungslage im Stadtgebiet Karlsruhe empfehlen wir grundsätzlich für die An- und Abreise die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

Die Anfahrt mit Kraftfahrzeugen zum BBBank Wildpark aus Richtung Willy-Brandt-Allee ist ausschließlich für Gästezuschauer und Besucher bestimmter Hospitality-Bereiche (siehe Anfahrtsbeschreibung auf der Eintrittskarte) vorgesehen. Das Parken auf dem Birkenparkplatz (P3 und P4) ist ausschließlich für Heimfans ausgewiesen. Die Zu- und Abfahrt zum Heimparkplatz erfolgt über die Theodor-Heuss-Allee.

Stadionbesucherinnen und -besucher mit Karten für den Heimbereich auf der Ost- und Südtribüne werden daher gebeten, das Stadion unbedingt aus Richtung Durlacher Tor anzusteuern und für die Anfahrt möglichst öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Vom Durlacher Tor werden ab Stadionöffnung im 10-Minuten-Takt Busse der Verkehrsbetriebe Karlsruhe zum Stadion verkehren.

Besuchern der Nordtribüne (Blöcke N1 bis N3) empfehlen wir den anschließenden Fußweg über den Schlossgarten zum Stadionzugang Germania in der "Friedrichstaler Allee". Diese Strecke kann alternativ auch von Besucherinnen und Besuchern der Westtribüne genutzt werden. In diesem Zusammenhang weisen wir auf eventuelle Beeinträchtigungen und kurzfristige Sperrungen auf Grund einer Veranstaltung im Schlossgarten hin.

Für bahnreisende Gästefans wird die Deutsche Bahn am Spieltag einen Entlastungszug bereitstellen. Zudem wird vor und nach dem Spiel ein kostenloser Bustransfer zwischen Hauptbahnhof Karlsruhe und Stadion angeboten. Die Bundespolizei wird ihren Teil dazu beitragen, dass die An- und Abreise möglichst schnell und problemlos verläuft.

Für die Anfahrt über die Bundesautobahn 5 wird dringend empfohlen, diese bereits an der Anschlussstelle Bruchsal zu verlassen und anschließend über die Bundesstraße 35 in Richtung Graben-Neudorf und die Bundesstraße 36 nach Karlsruhe zu fahren. Über die Ausfahrt Karlsruhe-Neureut, die Linkenheimer Landstraße und die Willy-Brandt-Allee gelangen Gästefans dann auf den Adenauerring in Richtung Stadion und so zu den reservierten Parkplätzen und dem Gästebereich im Stadion.

Bei Anfahrt über die BAB 65 / B 10 empfehlen wir ab der Landesgrenze / Rheinbrücke folgende Strecke zum Stadion: B 10 bis Bulacher Kreuz - L 605 - Brauerstraße - Reinhold-Frank-Straße - Adenauerring.

Die Polizei weist auf die geltende Stadionordnung hin, wonach das Betreten sowie der Aufenthalt auf dem Stadiongelände für erkennbar alkoholisierte oder sonst berauschte Personen nicht gestattet ist. Der Ordnungsdienst wird diese Personen an den Zugängen konsequent abweisen.

Franz Henke, Pressestelle Polizeipräsidium Karlsruhe

Daniela Busse, Pressestelle Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell