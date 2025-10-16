Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Schwerer Arbeitsunfall - Sturz aus großer Höhe

Karlsruhe (ots)

Bei einem Arbeitsunfall am Donnerstagmittag erlitt ein 26-jähriger Mann schwere Verletzungen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen führte der 26-Jährige gegen 13:30 Uhr Arbeiten auf einem Dach in der Zimmerstraße durch. Im Rahmen der Montage eines Fertigbauteils geriet er offenbar zu nah an die Dachkante und stürzte in der Folge etwa 12 Meter nach unten. Hierbei zog er sich wohl mehrere Frakturen zu. Eine Rettungswagenbesatzung transportierte den Schwerverletzten umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Hintergründe zum genauen Unfallhergang sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

