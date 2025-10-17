Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung in der Kriegsstraße

Karlsruhe (ots)

Am Montagmittag soll es in der Kriegsstraße im Bereich des Rüppurrer Tors zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern gekommen sein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gerieten die drei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren gegen 15:00 Uhr in Streit. Nach einer verbalen Auseinandersetzung sollen die Kontrahenten schließlich aufeinander losgegangen sein und unter anderem Pfefferspray und scharfe Gegenstände eingesetzt haben. Dabei erlitt einer der Männer leichte Verletzungen. Die Tatwaffen entsorgten die Beschuldigten offenbar kurz vor Eintreffen der Polizei.

Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass das Tatgeschehen wohl von einer unbeteiligten Zeugin gefilmt worden sei, die sich im Bereich der Haltestelle "Rüppurrer Tor" aufgehalten habe.

Der Polizeiposten Karlsruhe-Südstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere die Frau, die die Auseinandersetzung gefilmt haben soll, sich unter der Telefonnummer 0721 666 3411 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell