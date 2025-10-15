PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft in Hachen

Sundern (ots)

Am 14.10.2025 wurde der Polizei in Sundern bekannt, dass am Sonntagnachmittag versucht wurde, in ein Lebensmittelgeschäft in der Hachener Straße einzubrechen. Eine Videokamera zeichnete auf, wie sich am 12.10.2025 um 14:15 Uhr drei Männer der Eingangstür näherten. Ein Mann versuchte, die Eingangstür aufzuschieben. Der Tatverdächtige schaffte es nur, mit je einem Arm und einem Bein hinter die Tür zu gelangen. Er ließ dann von der Tür ab, die drei Männer entfernten sich von dem Geschäft. Es entstand Sachschaden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 31-jährigen, polizeibekannten Sunderaner.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

  • 14.10.2025 – 10:58

    POL-HSK: Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht

    Sundern (ots) - Am Freitag, den 10.10.2025, um 11:00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Straße Schimmerlingshof in Sundern zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 90-jähriger Mann aus Sundern beschädigte aus bislang ungeklärter Ursache beim Einparken ein anderes geparktes Auto. Der Autofahrer aus Sundern suchte erst im Nachgang eine Polizeiwache auf. Bislang liegen ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 08:08

    POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Arnsberg

    Arnsberg (ots) - Am gestrigen Tag kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Rumbecker Straße in Alt-Arnsberg. Ein 82-jähriger Mann aus Neheim beabsichtigte, mit seinem Auto einzuparken. Seine 82-jährige Beifahrerin stieg kurz vor Beendigung des Parkvorgangs aus dem Auto aus. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der rechte Vorderreifen auf den Fuß der 82-jährigen Frau. Sie wurde schwer ...

    mehr
