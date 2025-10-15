Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft in Hachen

Sundern (ots)

Am 14.10.2025 wurde der Polizei in Sundern bekannt, dass am Sonntagnachmittag versucht wurde, in ein Lebensmittelgeschäft in der Hachener Straße einzubrechen. Eine Videokamera zeichnete auf, wie sich am 12.10.2025 um 14:15 Uhr drei Männer der Eingangstür näherten. Ein Mann versuchte, die Eingangstür aufzuschieben. Der Tatverdächtige schaffte es nur, mit je einem Arm und einem Bein hinter die Tür zu gelangen. Er ließ dann von der Tür ab, die drei Männer entfernten sich von dem Geschäft. Es entstand Sachschaden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 31-jährigen, polizeibekannten Sunderaner.

